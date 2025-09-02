Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
La Russa: "Ho incontrato i capigruppo del Senato su necessita di convocare Aula su tema guerre" – Il video

02 Settembre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 02 settembre 2025 La Russa: "Ho incontrato i capigruo del Senato su necessita di convocare Aula su tema guerre" "Il Senato già ieri ha ripreso i lavori con la possibilità delle Commissioni di convocarsi. Oggi ho incontrato separatamente, perché non era una capigruppo ufficiale, esponenti della maggioranza e il capigruppo dell'opposizione, quasi al completo, anche perché nel frattempo mi è arrivata la richiesta sia per telefono che per iscritto di una convocazione dell'Aula per affrontare i temi sui venti di guerra che purtroppo insanguinano ancora il mondo. E' un tema che trova piena condivisione tra maggioranza e opposizione, con l'invito al governo a farci sapere chi verrà in Aula per questo confronto" così il Presidente del Senato Ignazio La Russa a seguito dell'incontro con esponenti della maggioranza e capigruppo delle opposizioni in Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

