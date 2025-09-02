Tajani: Abbiamo regalato la Pimpa in arabo ai bimbi palestinesi per dare loro una guida all'Italia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 settembre 2025 “Il nostro impegno è poi quello di integrarli anche nel nostro Paese, per coloro che vogliono restare, Molti ci hanno detto che vogliono restare in Italia. Abbiamo regalato come ministero degli esteri ad ogni bambino una guida all'Italia, la guida è la Pimpa ma il testo è scritto in arabo.” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani sui bambini palestinesi ricoverati in Italia, durante una conferenza stampa davanti all'Ospedale Gemelli di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev