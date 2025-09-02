Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Tajani: Interferenze russe su aereo Von Der Leyen? "Se vero sarebbe grave, ma attendiamo indagini" – Il video

02 Settembre 2025 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Ancona, 02 settembre 2025 "Bisogna aspettare le indagini. Certo se fosse vero che dei tecnici della Federazione Russa hanno interferito sarebbe molto grave e preoccupante. Finché non ci sono prove non c'è la certezza di ciò che è accaduto. Serve prudenza. Tuttavia la sicurezza aerea è fondamentale, quale che sia l'origine dell'interferenza" così Antonio Tajani, a margine dell'evento nelle Marche, ad Ancona, in cui ha presentato le liste in vista delle prossime regionali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

