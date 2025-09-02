Zaia: "Servono braccialetto elettronico e daspo per i borseggiatori" – Il video

(Agenzia Vista) Venezia, 02 settembre 2025 "Questo è un Paese strano in cui non ti mandano in carcere, a meno che tu non prenda 4 anni. I tecnici di criminalità ci dicono che mediamente quando uno di questi ladri viene arrestato ha commesso almeno dieci crimini. Il che significa che prima di andare in carcere andrebbero arrestati decine di volte. I borseggiatori sono criminali, non microcriminali, perché fanno aggressioni e furti in una città turistica, soprattutto per una città turistica con un tale assembramento come Venezia. Sono sempre gli stessi. Gli si mette un braccialetto elettronico e gli si dà un daspo per allontanarli da tutte le aree più frequentate. Premesso anche che questa attività delinquenziale che ha alle spalle un'organizzazione ben oliata. Mi auguro che il Parlamento affronti questo tema. Siamo disposti ad acquistarli noi i braccialetti se non ce ne sono abbastanza" così il Presidente del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev