Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
ECONOMIA & LAVOROBancheBenettonLeonardo Del VecchioMPS

Mediobanca, via libera all’offerta di Monte dei Paschi. Soglia minima anche grazie a Del Vecchio, Caltagirone e Benetton: che cosa succede adesso

03 Settembre 2025 - 20:00 Ugo Milano
embed
mediobanca monte paschi
mediobanca monte paschi
Le adesioni all'Opas hanno superato soglia 35%, la condizione di efficacia fissata per l'Offerta di pubblico scambio

È arrivata a quota l’Offerta pubblica di acquisto e scambio di Monte dei Paschi su Mediobanca, superando il 35% e raggiungendo il 38,5%. L’istituto di credito toscano sorpassa così la soglia minima che aveva fissato nel documento di offerta come rappresentativo dell’efficacia dell’Ops. Un risultato ottenuto grazie alla decisione presa ieri, martedì 3 settembre, di rilanciare a 0.90 centesimi per azione. Questo ha provocato una netta accelerazione degli azionisti, che solo nella giornata di oggi hanno consegnato oltre 68milioni di titoli facendo salire il totale delle adesioni a 313.252.717 azioni.

Chi ha già ceduto al corteggiamento di Mps

La strada per l’acquisizione di Mediobanca da parte di Mps era stata spalancata – ma non del tutto – da due azionisti di assoluto rilievo come Delfin, della famiglia Del Vecchio, e di Caltagirone, rispettivamente depositari del 19,9% e del 9,9% di Mediobanca. A permettere di raggiungere quota 38,5172% è la cessione a Monte dei Paschi del 2% di Edizione (famiglia Benetton), dell’1,1% della Holding Plt dell’imprenditore Pierluigi Tortora e dell’1% di asset manager come Amundi. Rimangono al momento non contabilizzate le quote delle casse previdenziali di Enasarco con il 2,5%, Enpam (2%) e Cassa Forense (1%), per un totale di 5,5%.

Cosa succede ora

Essendo stato superato il 35% di adesioni, con l’automatica rinuncia alla soglia del 66,7%, Monte dei Paschi di Siena avrà la possibilità di riaprire l’offerta in una finestra limitata di cinque giorni, compresa tra il 16 e il 22 settembre. E così, eventualmente, collezionare nuove adesioni nella sua scalata. Per difendersi da questo nella giornata di domani, mercoledì 3 settembre, Mediobanca domani riunirà il Consiglio d’amministrazione. Secondo Ansa, starebbe valutando il rilancio.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

La relazione clandestina con la dipendente costa carissimo al capo della Nestlé: licenziato Laurent Freixe. Come l’hanno scoperto

2.

«Il record degli occupati? Merito della Legge Fornero più che di Meloni»

3.

Cenano a scrocco con sushi e vini costosi, la fuga con la «tecnica della borsa». C’è una taglia su chi riconosce i tre clienti – Il video

4.

In Italia sono spariti i carpentieri, in 6 casi su 10 non si trovano: «I giovani scappano dai lavori pesanti, sarà sempre peggio»

5.

Mps aumenta l’offerta in contanti per Mediobanca e rinuncia alla soglia del 66%

leggi anche
mps mediobanca generali
ECONOMIA & LAVORO

Mps aumenta l’offerta in contanti per Mediobanca e rinuncia alla soglia del 66%

Di Alessandro D’Amato
euro-digitale-obiettivo-50-miliardi-transazioni
ECONOMIA & LAVORO

La Bce scommette su una partenza sprint dell’euro digitale: la previsione su 50 miliardi di transazioni all’anno spaventa le banche

Di Gianluca Brambilla
bpm unicredit rifiutata offerta scambio
ECONOMIA & LAVORO

UniCredit sale al 26% in Commerzbank e prepara la conversione

Di Alba Romano
ECONOMIA & LAVORO

Mediobanca, i soci bocciano l’offerta su Generali. La rabbia dell’Ad Nagel: «Qualcuno è in conflitto d’interesse». Cosa succede ora

Di Diego Messini