Mps aumenta l’offerta in contanti per Mediobanca e rinuncia alla soglia del 66%

Il termine per l'Opa rimane l'8 settembre

Il Monte dei Paschi di Siena rinuncia alla soglia del 66,67% a cui era subordinata l’efficacia dell’offerta per Mediobanca. Ma insieme aumenta il corrispettivo per le azioni di Piazzetta Cuccia con una componente in contanti di 0,9 euro ad azione. In una nota Rocca Salimbeni fa sapere che il consiglio di amministrazione «è fermamente convinto che l’incremento del corrispettivo rappresenti un’ulteriore e concreta testimonianza del valore industriale dell’operazione e dell’attenzione dell’offerente nei confronti del mercato, con l’obiettivo di massimizzare le adesioni all’offerta ed accelerare la creazione di valore».

Il rilancio

Il rilancio in contanti deciso da Mps per Mediobanca costerà al Monte circa 750 milioni di euro. «Rimangono immutati gli obiettivi finanziari di Bmps, volti al mantenimento di una forte solidità patrimoniale e di una politica di dividendi ai massimi livelli nel settore, nella convinzione che l’impegno e i risultati attesi saranno apprezzati da tutti gli stakeholder», si legge nella nota. Nonostante il rilancio il Monte manterrà «una solida base di capitale». Con un Cet1 pro-forma pari a circa il 16% e «una politica di dividendi sostenibile nel tempo con un pay-out ratio fino al 100% dell’utile».

L’offerta

L’offerta per Mediobanca si concluderà il prossimo 8 settembre anche dopo la decisione di un rilancio in contanti. «Si ricorda che il periodo di adesione terminerà alle ore 17:30 di lunedì 8 settembre 2025», si legge nella nota. Il Monte ha invece già previsto un periodo di riapertura dei termini di cinque giorni, tra il 16 e il 22 settembre. La banca ricorda infine che del ritocco beneficeranno anche coloro che hanno già aderito all’offerta.

La valorizzazione

La valorizzazione delle azioni di Mediobanca sale così a 20,776, pari alla somma del corrispettivo in azioni di 19,876 euro – sulla base della valorizzazione delle azioni Mps al 29 agosto – e del corrispettivo in denaro di 0,9 euro. Il ritocco dell’ops, che si trasforma in opas, di fatto azzera lo sconto a cui trattava l’offerta del Monte in Borsa nelle ultime sedute. Grazie al rilancio le azioni Mediobanca vengono valorizzate 16,334 euro l’una sulla base del valore del titolo Mps al 23 gennaio scorso e al netto del dividendo pagato dal Monte a maggio, con un premio dell’11,4% rispetto al valore di mercato di Mediobanca al 23 gennaio (15,227 euro).

Il controvalore

Il controvalore implicito complessivo dell’offerta, calcolato al momento del lancio, sale così a 13,5 miliardi di euro, di cui 12,8 miliardi quale corrispettivo iniziale in azioni e circa 0,75 miliardi quale corrispettivo in denaro.