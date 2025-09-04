Lady Gaga ha le corde vocali infiammate, salta il live a Miami. Quando arriva in Italia col Mayhem World Tour

Nel frattempo è stato pubblicato il video di The Dead Dance diretto da Tim Burton

Poche ore prima di salire sul palco di Miami, Lady Gaga ha annullato la sua ultima tappa del Mayhem Ball Tour a causa del «rischio significativo» di danneggiare le sue corde vocali in caso di esibizione. La cantautrice e attrice di origini italiane (i nonni sono di Naso, provincia di Messina) in una storia su Instagram ha scritto: «Ciao a tutti, mi dispiace davvero tanto, ma devo rimandare lo spettacolo di stasera a Miami, durante le prove di ieri sera e il riscaldamento vocale di stasera, la mia voce era estremamente tesa e sia il mio medico che il mio vocal coach mi hanno consigliato di non esibirmi a causa del rischio che ciò comporta»

The Dead Dance

A bilanciare la brutta notizia, Lady Gaga ha regalato ieri ai suoi fans in tutto il mondo il video, diretto da Tim Burton, di The Dead Dance, il brano scritto per la serie Mercoledì, nella quale ha lavorato anche in veste di attrice. Il pezzo è stato scritto e prodotto assieme con Cirkut e Andrew Watt, gli stessi dell’ultimo disco, Mayhem, grazie al quale Lady Gaga, vero nome Stefani Joanne Angelina Germanotta, guida la classifica delle nominations ai prossimi Mtv Video Musica Awards. Sono 12 le categorie nelle quali troveremo l’artista il prossimo 7 settembre, una serata che sarà caratterizzata anche da una sua performance che l’America sta attendendo con ansia.

Lady Gaga in Italia

Il Mayhem World Tour farà tappa anche in Italia, due le serate al all’Unipol Forum di Assago: il 19 e il 20 ottobre. Uno spettacolo che Lady Gaga ha spiegato così: «Questa volta abbiamo scelto le arene per darmi la possibilità di controllare i dettagli dello spettacolo in un modo che semplicemente non sarebbe stato possibile con gli stadi e, onestamente, non vedo l’ora. Questo spettacolo è stato progettato per essere il tipo di esperienza teatrale ed elettrizzante che dà vita a Mayhem esattamente come lo immagino»