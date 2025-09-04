Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Mattarella: Csm garantisca trasparenza e neutralità – Il video

04 Settembre 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 04 settembre 2025 "Con questa ripresa dei lavori si apre l'ultima fase dell'attuale consiliatura, anche con il rinnovo ormai prossimo della composizione delle commissioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della seduta del plenum straordinario del Consiglio superiore della magistratura che ha eletto Pasquale D'Ascola nuovo primo presidente della Corte di Cassazione. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

