Zelensky: Un incontro con Putin è necessario, ma se propone Mosca vuol farlo fallire – Il video

04 Settembre 2025 - 22:45 Redazione
(Agenzia Vista) Parigi, 04 settembre 2025 “Finora il Presidente russo Vladimir Putin ha respinto tutti gli appelli ai negoziati di pace. Nonostante ciò, pensiamo che le sanzioni stiano avendo un impatto, contrariamente a quanto sostiene qualcuno. Un incontro con Putin è necessario. Abbiamo sostenuto le proposte in ogni direzione. Ritengo che, se si vuole far fallire un incontro, si proporrebbe di farmi andare a Mosca. Ma se la Russia parla di incontro, è già un primo passo. Gli incontri tra leader adulti devono avere già chiari i risultati, e in questo caso il risultato è la fine della guerra”. Così Zelensky durante una conferenza stampa tenuta a Parigi al termine della riunione dei volenterosi. Elysee Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

