Albanese (relatrice Onu): "Non si può chiedere ai palestinesi di negoziare quel poco che gli rimane" – Il video

05 Settembre 2025 - 23:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 04 settembre 2025 "I palestinesi hanno diritto a difendersi e lo hanno fatto pacificamente negli ultimi 30 anni. Sono convinta che la soluzione debba pacifica e politica, ma non continuando a chiedere ai palestinesi di negoziare su quel poco di terra che gli rimane. Il riconoscimento dello Stato di Palestina è importante certo, ma ora l'importante è capire come fermare i crimini di Israele nella Striscia di Gaza" così la relatrice dell'Onu Francesca Albanese, intervenendo a Terra la festa di Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

