Donald Trump cambia il nome del Pentagono: «Da oggi sarà il Dipartimento di Guerra»

Via la denominazione della Difesa, ritorno al nome avuto fino al 1947. Il presidente Usa è convinto della scelta: «Manda un messaggio di forza e di vittoria»

Donald Trump ha firmato nello Studio Ovale l’ordine esecutivo per cambiare il nome del Dipartimento della Difesa in Dipartimento di Guerra, un nome avuto fino al 1947. «Io, Hegseth e il generale Caine ci abbiamo pensato a lungo», ha dichiarato il presidente ricordando l’operazione americana contro i siti nucleari dell’Iran e definendola «un attacco perfetto». Secondo il presidente degli Stati Uniti la scelta fatta «manda un messaggio di forza e di vittoria». Parlando ai giornalisti nello Studio Ovale, Trump ha aggiunto che «abbiamo le migliori Forze armate e le migliori attrezzature militari al mondo». Pochi minuti dopo l’annuncio il sito del dipartimento è già stato cambiato da ‘defense.gov’ a ‘war.gov’. Mentre Fox news ha mostrato che ad Arlington, in Virginia, sono già iniziati i lavori per cambiare la scritta del quartier generale.

«Sull’Ucraina l’Europa sarà la prima ad intervenire, vuole la fine della guerra»

Il presidente degli Stati Uniti ha detto che l’Europa «vuole vedere finire» la guerra in Ucraina. «Vogliamo salvare molte vite – ha dichiarato – e faremo qualcosa in questo senso. Penso che la gente si aspetti che li aiuteremo. L’Europa sarà di gran lunga la prima a intervenire, e vuole essere la prima, vuole, vuole vederla finire. L’Europa vuole vederla finire». «Ho messo fine a sette guerre: pensavo che quella in Ucraina sarebbe stata quella più semplice», ha ribadito il presidente americano. Sul fronte della guerra di Israele su Gaza Trump ha dichiarato che «se Hamas non libera tutti gli ostaggi sarà brutta». «Dipende da Israele ma se la vedranno brutta», ha aggiunto il presidente americano dicendo che «i negoziati con Hamas son in fase molto avanzata».

L’acronimo del “nemico”

Il 29 settembre 1789, il Congresso creò il Dipartimento della Guerra. Dopo la fine della seconda guerra mondiale il presidente Harry Truman propose la creazione di un dipartimento unificato della difesa nazionale. Il nome era NME, ovvero National Military Establishment. Un suono infelice perché, pronunciato, ricordava la parola ‘enemy’ ovvero nemico. Il National Military Establishment fu ribattezzato “Dipartimento della Difesa” il 10 agosto 1949. Oggi ricambia di nuovo il nome.