G7 Parlamenti in Canada, Lorenzo Fontana: Tema della pace è dirompente" – Il video

05 Settembre 2025 - 23:45 Redazione
(Agenzia Vista) Canada, 05 settembre 2025 "Dopo quanto visto a Pechino occorre che le democrazie stiano ancora più unite a difesa della libertà e che si agisca per farne comprendere il valore e per contrastare le fake news. Non si tratta solo della crisi del multilateralismo, ma di una contrapposizione tra autoritarismi e libertà, innescata da forze autoritarie"'. Così, al G7 Parlamentare, in Canada, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

