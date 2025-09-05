Melania Trump guida tavola rotonda con Big Tech sull'Ai: I Robot sono già qui – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 05 settembre 2025 Viviamo in un momento di cambiamenti ed è nostra responsabilità preparare i bambini in America. Le auto ora guidano da sole, i robot operano in sala operatoria e i droni stanno ridefinendo il futuro della guerra. Le innovazioni relative agli umanoidi di prima generazione, all’automazione industriale e ai veicoli autonomi sono nate dagli investimenti del settore privato. Ognuno di questi progressi rappresenta il potere dell'intelligenza artificiale. I robot sono già qui. Il nostro futuro non è più fantascienza, l’innovazione dell’intelligenza artificiale sta chiaramente stimolando la crescita del Pil americano, e non mi sorprenderebbe se diventasse il più grande motore del progresso nella storia degli Usa. Ma come leader e genitori, dobbiamo gestire la crescita dell’intelligenza artificiale in modo responsabile. Durante questa fase primitiva, è nostro dovere trattare l’intelligenza artificiale come tratteremmo i nostri figli, dando più potere ma con una guida attenta". Lo ha detto Melania Trump presentando la tavola rotonda sull'ai a fianco dei leader delle Big Tech alla Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev