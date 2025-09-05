Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Roma, imprenditore ebreo insultato al Colosseo mentre registra un video: «Fo**uto maggid, io combatto le persone di Israele» – Il video

05 Settembre 2025 - 20:21 Alba Romano
Il 19enne stava mostrando il suo prodotto quando è stato interrotto da un uomo che ha iniziato a insultarlo

Stava registrando un video promozionale al Colosseo per lanciare la sua ultima idea imprenditoriale, una ciotola salvaspazio pieghevole. Ma la ripresa di Gal Butler, 19 anni, giovane imprenditore ebreo, è stata interrotta da un uomo che lo ha insultato e minacciato con frasi a sfondo antisemita. Nelle immagini girate dallo stesso Butler, il giovane prova a presentare il prodotto e il processo che lo ha portato alla creazione, quando si sente chiaramente una voce in lontananza: «Fo**uto Maggid, io combatto tutti i Maggid». Il termine, che nella tradizione ebraica indica i predicatori itineranti, è stato usato in senso dispregiativo. Butler ha quindi spostato la telecamera sull’uomo, di mezza età, che si è avvicinato con atteggiamento aggressivo: «Ti picchio, uno contro uno».

Il ragazzo non ha reagito alla provocazione, rispondendo soltanto «io non combatto». Ma l’altro ha rincarato la dose: «Io invece combatto con le persone israeliane», prima di mettere in bocca quella che sembra una sigaretta e allontanarsi barcollando. Il video, intitolato “Pov: un ebreo che prova a fare contenuti a Roma”, è stato pubblicato sui profili social dell’imprenditore e ha raccolto numerosi messaggi di solidarietà. «Hai gestito la situazione con estrema calma, complimenti», scrive un utente.

