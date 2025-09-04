Trova il marito in auto senza vita, tre giorni prima era stato ricoverato per asma e poi dimesso: il sospetto di un errore medico

È successo a Roma, per i famigliari sarebbe una coincidenza troppo strana, il sospetto è che si tratti di un errore medico

Era fermo immobile nella propria auto, nei pressi di un distributore di benzina. La moglie lo ha trovato così, e ha capito che per suo marito, Daniele L. 51 anni, non c’era più nulla da fare. L’uomo era stato dimesso dall’ospedale Sandro Pertini di Roma appena tre giorni prima, dopo essere stato ricoverato per problemi di asma. La Procura della capitale sta indagando per chiarire se si sia trattato di un errore medico e se la tragedia si sarebbe potuta evitare. Daniele L. era uscito di casa verso sera, lunedì 1 settembre. Non vedendolo tornare e non riuscendo a contattarlo, la moglie si era messa a cercarlo nel circondario, per poi ritrovarlo senza vita nella sua automobile ferma in via Collantina.

Il ritrovamento del corpo e la denuncia

Dopo il ritrovamento del cadavere di Daniele L., il fratello ha deciso di sporgere denuncia. Il 51enne era infatti stato dimesso da pochi giorni dall’ospedale romano Sandro Pertini, dopo un ricovero a causa dell’asma. Si era recato al pronto soccorso a seguito di una crisi respiratoria ed era rimasto in osservazione in ospedale qualche giorno. Venerdì 29 agosto era uscito e il 1 settembre è deceduto. Per i famigliari sarebbe una coincidenza troppo strana, un fatto su cui vale la pena indagare. Così, hanno deciso di denunciare, per chiarire se Daniele L. sia stato curato in modo corretto. Il fascicolo è coordinato dal pm Eleonora Fini.

Il precedente simile

Un caso simile a quello del 51enne è successo martedì 2 settembre, sempre nella capitale. Una donna ha chiamato i carabinieri segnalando che da qualche giorno una sua amica non le rispondeva al telefono e risultava irreperibile. Una volta giunti nell’abitazione della 52enne, le autorità hanno trovato il 118, che stava tentando di rianimarla invano. Anche in questo caso, la donna era stata ricoverata dal 18 al 26 agosto all’ospedale Sant’Eugenio, per il trattamento di patologie pregresse.