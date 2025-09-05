Tajani: Banche diano contributo ma no a tasse all'improvviso, non sono l'origine di tutti i mali – Il video
(Agenzia Vista) Cernobbio, 05 settembre 2025 “Per quanto riguarda le banche, io credo che le banche, come tutte le altre imprese, come ogni italiano, debbano pagare le tasse. Che le banche debbano dare un contributo al Paese è altrettanto giusto.” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, a margine della 51 edizione del Forum di Cernobbio “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev