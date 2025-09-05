Tajani: Quando sento parlare di tasse sono come il toro quando vede il colore rosso – Il video

(Agenzia Vista) Cernobbio, 05 settembre 2025 “Non serve a niente spaventare gli investitori, non è questo il modo per intervenire, serve un dialogo, serve un confronto. Io quando sento parlare di tasse già sono come il toro quando vede la moneta rossa, la meno tasse si infliggono e meglio è.” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, a margine della 51 edizione del Forum di Cernobbio “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev