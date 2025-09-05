Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
POLITICAPunti di VistaVideo

Tajani: Quando sento parlare di tasse sono come il toro quando vede il colore rosso – Il video

05 Settembre 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Cernobbio, 05 settembre 2025 “Non serve a niente spaventare gli investitori, non è questo il modo per intervenire, serve un dialogo, serve un confronto. Io quando sento parlare di tasse già sono come il toro quando vede la moneta rossa, la meno tasse si infliggono e meglio è.” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, a margine della 51 edizione del Forum di Cernobbio “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Ti spacco la faccia…» e parte il primo colpo. Il deputato Avs Borrelli pestato in diretta social da «Energumeni violenti e abusivi» – Il video

2.

Veneto, il fondatore della Liga: «Non so se voterò alle Regionali. Salvini? Vade retro, Satana»

3.

Flotilla, Meloni risponde a Schlein: «Usare i canali umanitari già attivi avrebbe evitato rischi, ma tuteleremo i nostri connazionali»

4.

A Pechino spunta D’Alema per la parata con Putin e Xi Jinping. L’intervista alla Tv cinese, la sfuriata di Calenda: «È una schifezza» – Il video

5.

Il caso degli aerei militari israeliani atterrati a Sigonella, il sospetto di Bonelli (Avs) sulla Sumud Flottilla: «Sono venuti a spiare?»