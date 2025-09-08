Guerra Gaza, Sànchez: "Un conto è difendersi, un altro è bombardare ospedale" – Il video

(Agenzia Vista) Madrid, 08 settembre 2025 "Il Governo di Spagna ritiene che una cosa è difendere il tuo Paese e la tua società, mentre cosa ben diversa è bombardare ospedali e far morire di fame bambini innocenti. Quel che il premier Netanyahu aveva presentato nell'ottobre del 2023 come una risposta agli atroci attentati terroristici di Hamas, ha finito per diventare un nuova ondata di occupazioni illegali, in un attacco ingiustificato contro la popolazione civile palestinese. Un attacco che la relatrice speciale dell'Onu come anche la maggior parte degli esperti definiscono un genocidio. I dati parlano da soli: 63mila morti, 159mila feriti, 250mila persone a rischio di denutrizione. E quasi 2 milioni di persona scacciate dalla loro terra, metà delle quali minorenni. Questo non è difendersi e nemmeno attaccare. Questo è sterminare un popolo indifeso e violare tutte le norme del diritto internazionale" così il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez in un messaggio alla sua nazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev