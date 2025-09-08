Regionali Campania, Fico: Ringrazio Schlein, Fratoianni, Bonelli per sostenere nostra coalizione – Il video
(Agenzia Vista) Napoli, 07 settembre 2025 “La parola più importante che noi oggi dobbiamo usare è la parola futuro. Noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare avanti pensando che siamo una comunità forte coesa, importante che insieme lavora sui grandi temi.” Così il candidato del centrosinistra alle regionali in Campania, Roberto Fico a Napoli. Courtesy: Youtube M5S Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev