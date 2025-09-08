Sànchez: "Porti chiusi per navi che trasportano combustibili per le Forze di Israele" – Il video

(Agenzia Vista) Madrid, 08 settembre 2025 "Il Governo di Spagna ha deciso di fare un ulteriore passo e di mettere immediatamente in atto azioni aggiuntive per fermare l’aggressione a Gaza, perseguire i suoi esecutori e sostenere la popolazione palestinese. Azioni che desidero condividere con tutti voi. La prima è l’approvazione urgente di un decreto-legge reale che consolidi giuridicamente il blocco del transito di armi verso Israele che già applichiamo di fatto dall’ottobre 2023 e che stabilisca il divieto legale e permanente di comprare e vendere munizioni e equipaggiamento militare a Israele. In secondo luogo, insieme a questo embargo, il divieto di transito, da parte della Spagna o attraverso i porti spagnoli, delle navi che trasportano combustibili destinati alle Forze Armate israeliane" così il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez in un messaggio alla sua nazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev