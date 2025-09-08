Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
CULTURA & SPETTACOLOMusicaTumoriUSA

È morto Rick Davies: il fondatore dei Supertramp era malato di tumore

08 Settembre 2025 - 09:32 Alba Romano
embed
rick davies
rick davies
Si è spento a 81 anni sabato 6 settembre, nella sua casa di Long Island

Rick Davies, tastierista, cantante e autore britannico, cofondatore dei Supertramp, è morto all’età di 81 anni. A darne notizia è stata la stessa band con un comunicato diffuso sui social, in cui si ricorda come Davies abbia lottato per oltre dieci anni contro un mieloma multiplo. La scomparsa è avvenuta sabato 6 settembre nella sua casa di Long Island, negli Stati Uniti. Con lui se ne va una delle voci più riconoscibili della stagione d’oro del rock internazionale, l’artista che scrisse alcune tra le pagine più celebri della musica pop degli anni Settanta, da Breakfast in America a Goodbye Stranger, fino a Bloody Well Right.

La nascita della band e il successo internazionale

Davies fondò i Supertramp nel 1969, grazie al sostegno economico di un mecenate olandese, insieme al bassista e cantante Roger Hodgson, al chitarrista Richard Palmer e al batterista Robert Millar. I primi due dischi, di ispirazione prog-rock, passarono quasi inosservati. Il successo arrivò nel 1974 con Crime of the Century, album che conteneva brani come Dreamer e la stessa Bloody Well Right. La consacrazione internazionale giunse poi con il sesto lavoro in studio, Breakfast in America (1979), un fenomeno mondiale che vendette milioni di copie, valse alla band due Grammy Awards e fissò i Supertramp nella memoria collettiva con melodie destinate a non tramontare. L’album successivo, …Famous Last Words… del 1982, segnò l’ultima collaborazione tra Davies e Hodgson, che si separarono al termine di un lungo tour.

La passione per la musica e la malattia

Per Davies la musica era una passione nata in adolescenza, dopo l’ascolto di Drummin’ Man di Gene Krupa, e alimentata dal jazz, dal blues e dal rock’n’roll. Il suo timbro soul e il suono inconfondibile del piano elettrico Wurlitzer divennero elementi centrali dello stile dei Supertramp. La band lo ha ricordato come un musicista di talento e una persona capace di calore e resilienza, legato alla moglie Sue con cui ha condiviso oltre cinquant’anni di vita. Negli ultimi anni, la malattia lo aveva costretto lontano dai palchi, ma non dalla musica: Davies continuava infatti a suonare con amici e musicisti nella propria città.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Gerry Scotti e la frecciatina a Stefano De Martino: «Salutiamo Carlo Conti che ci guarda sempre» – Il video

2.

«Armani è morto per un’insufficienza epatica fulminante, aveva perso molti chili»: il racconto degli ultimi giorni di «Re Giorgio»

3.

Tiziano Ferro si ritrova, ok la coppia Annalisa/Mengoni, male Clara, Bocelli Junior massacra un capolavoro – Le nostre recensioni

4.

Giorgio Armani e la vita privata. L’amore segreto e il lutto per Galeotti, l’ultimo legame e il rimpianto dei figli: chi sono gli eredi del suo patrimonio

leggi anche
ariana grande mtv awards
CULTURA & SPETTACOLO

MTV Music Awards 2025, il trionfo di Ariana Grande e Lady Gaga

Di Ugo Milano
CULTURA & SPETTACOLO

Sick Luke, nuovo disco e uno sguardo a Sanremo: «Se Conti mi vuole al Festival, sto qua» – L’intervista

Di Gabriele Fazio
CULTURA & SPETTACOLO

Tiziano Ferro si ritrova, ok la coppia Annalisa/Mengoni, male Clara, Bocelli Junior massacra un capolavoro – Le nostre recensioni

Di Gabriele Fazio