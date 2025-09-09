Vannacci: «Io conosco una sola Flotilla, la Decima». La foto dell’eurodeputato nell’Aula consiliare scatena la polemica – Il video

L'ex generale della Lega ha anche aggiunto: «Chi in maniera privata si espone ad entrare in una zona di conflitto ne accetta anche le conseguenze»

«Io conosco una sola Flotilla: la Decima». Stavolta non è una frase pronunciata in tv o in campagna elettorale, ma la didascalia che Roberto Vannacci ha scelto per accompagnare una foto postata sui propri social. L’ex generale, oggi europarlamentare e vicesegretario della Lega, ha pubblicato uno scatto che lo ritrae nell’Aula del Consiglio comunale di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, mentre insieme a un gruppo di esponenti politici locali mima con le dita la X che richiama la Decima Flottiglia Mas, il reparto militare nato sotto il fascismo e che Vannacci ha spesso evocato. L’immagine ha sollevato un’ondata di critiche non solo per il contenuto, ma anche per il contesto. Nello scatto compaiono infatti Cristiano Romani, capolista leghista alle prossime Regionali in Toscana e coordinatore del comitato «Il mondo al contrario», e altri sostenitori appartenenti al «Gruppo Arditi» di Perugia. Tutti intenti a replicare il gesto simbolico della “Decima”, con in sovraimpressione la scritta «Una Decima con ardore» e le emoji delle spade incrociate a ricordare una X.

Le critiche dell’Anpi

Sullo sfondo, però, c’è il gonfalone del Comune: uno spazio istituzionale che, come fa notare l’Anpi di Sansepolcro, è «città medaglia d’argento alla Resistenza. Era in un luogo istituzionale, espressione della Repubblica italiana antifascista» e non dovrebbe prestarsi a messaggi di questo tipo. Le polemiche si intrecciano con la modalità della stessa iniziativa: Vannacci era stato invitato da Romani per aprire la campagna elettorale della Lega in Toscana e l’evento si è tenuto proprio in Aula consiliare, con il saluto del sindaco Fabrizio Innocenti. Travolto dalle contestazioni, Innocenti ha precisato: «Un gruppo consiliare può chiedere l’uso della sala per attività politica. Io ho fatto un saluto istituzionale. Ma quella foto non la condivido assolutamente». A pesare anche le considerazioni del capolista Romani, che rivendica il gesto sui suoi profili social, aggiungendo di essere «orgoglioso di indossare monili che richiamano questo Corpo glorioso che andrebbe studiato nelle scuole».

Vannacci: «Chi si espone in una zona di conflitto ne accetta le conseguenze»

Come di consueto, l’ex generale non è tornato indietro sui suoi passi. Anzi, sui suoi profili social ha rilanciato numerose immagini del suo intervento a Sansepolcro, rispondendo alle polemiche sollevate dalla sezione locale del Pd. E poi, in un’intervista rilasciata a Total Eu, l’europarlamentare ha ribadito: «Io conosco una sola Flottiglia, la Decima». Il riferimento è alla spedizione di aiuti umanitari partita da Barcellona e diretta alle coste di Gaza che ha intenzione di forzare il blocco israeliano: «Non ho capito quali sono gli obiettivi (della Global Sumud Flotilla, ndr). Perché se è per portare cibo e rifornimenti a Gaza, il governo italiano lo sta facendo molto più efficientemente» aggiunge. «Se invece questo gruppo di imbarcazioni ha altri scopi, secondo me non sarà facile raggiungerli. Chi in maniera privata si espone ad entrare in una zona di conflitto ne accetta anche le conseguenze».