Celentano ritorna in Rai? La denuncia della moglie Claudia Mori: «Ci ignorano da mesi». L’incontro con l’ad Rossi e le promesse non mantenute 

In una lettera pubblicata sul suo account Instagram, Claudia Mori ha sollecitato una risposta definitiva: «Siete interessati al suo ritorno o no?»

Il ritorno di Adriano Celentano in Rai s’ha da fare? È la domanda secca con cui la moglie del Molleggiato, Claudia Mori, ha concluso una lettera scritta a Giampaolo Rossi, ad della tv di Stato. Secondo il racconto di Mori, dopo un primo contatto con lo stesso amministratore delegato diversi mesi fa, la Rai avrebbe eluso qualunque contatto ulteriore mancando anche di fissare un secondo incontro: «Una risposta è d’obbligo», sollecita Claudia Mori nella lettera pubblicata sui social media.

L’incontro a Milano e la promessa non mantenuta a Celentano

È una questione di rispetto, di buone maniere, quella che Claudia Mori solleva nella lettera che riposta come oggetto: «…Il tempo se ne va!». Dopo i convenevoli iniziali, la moglie di Adriano Celentano va dritta al punto: «A questo punto mi corre l’obbligo di sollecitare la sua risposta circa l’interesse o meno del ritorno di Adriano Celentano in Rai», si legge. «Mesi fa, ci siamo incontrati lei ed io a Milano al Clan (era presente anche Gianmarco Mazzi, attuale sottosegretario alla Cultura ndr) dove le ho presentato il lavoro di Adriano». A questo punto le due parti si erano promesse di incontrarsi nuovamente «entro pochi giorni anche con Adriano», e in quell’occasione era prevista «una proiezione per mostrarle il suo lavoro».

L’interesse della Rai e il silenzio di viale Mazzini

Ebbene, nonostante il «grande interesse dimostrato» da Giampaolo Rossi, a quella proposta ha fatto seguito solo il silenzio. «A oggi, sono passati molti mesi, ancora nessun segnale di nessun genere da parte sua. Vede dott. Rossi, una risposta è d’obbligo. Qualunque essa sia. La Rai è interessata al ritorno di Celentano? È questa la risposta più importante che ci dovete dare».