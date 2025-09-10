Catanzaro, arrestati tre esponenti di Forza Nuova. A marzo avevano aggredito un uomo chiamandolo “maranza”

I tre, ora agli arresti domiciliari, erano seguiti dalla Procura da quando avevano aggredito uno straniero lo scorso marzo. Durante il raid, tra calci e pugni i tre avevano ripetutamente chiamato "maranza" la vittima

Tre esponenti calabresi del movimento di estrema destra “Forza Nuova” sono stati arrestati a Catanzaro per propaganda, violenza e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Nelle prime ore dell’alba la Polizia di Stato ha eseguito l’operazione sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della Procura. I tre uomini, rispettivamente referente regionale, provinciale e cittadino di Forza Nuova sono ora agli arresti domiciliari. Le autorità erano sulle loro tracce da marzo scorso, quando i tre si erano resi responsabili di una violenta aggressione.

L’aggressione di uno straniero lo scorso marzo

A far scattare le indagini sui tre vertici di Forza Nuova sarebbe stata un’aggressione da loro compiuta nel marzo 2025 ai danni di un cittadino straniero, in una rinomata zona della movida catanzarese. Secondo gli investigatori, la vittima si sarebbe trovata a passare casualmente mentre i tre stavano affiggendo uno striscione che riportava l’espressione “maranza a Catanzaro su caci ‘nta panza” (maranza a Catanzaro, sono calci nella pancia). L’evento sarebbe poi degenerato in un’aggressione a calci e pugni, dalla quale la vittima, ripetutamente chiamata “maranza” dai tre, avrebbe cercato di fuggire. In una sorta di caccia all’uomo, i tre lo avrebbero poi inseguito armati di una mazza in metallo, che sarebbe stata rinvenuta dagli inquirenti durante le perquisizioni eseguite al momento degli arresti.

Foto copertina: US Questura di Catanzaro | Foto rilasciata dalla Polizia di Stato sugli arrestati appartenenti ai vertici calabresi e catanzaresi di Forza nuova. I tre sono accusati di un’aggressione per motivi razziali. Catanzaro, 10 settembre 2025