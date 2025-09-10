Inseguono un disabile con difficoltà motorie e lo prendono a sediate: pestaggio shock nel centro di Sanremo. Tre giovani fermati, si cerca un quarto

È accaduto dopo una serata sul lungomare. Per gli aggressori è scattato anche il foglio di via obbligatorio dal comune per quattro anni

Hanno inseguito un giovane con disabilità senza nessun motivo, sfruttando le sue difficoltà motorie. Lo hanno raggiunto, circondato e pestato con ferocia, aiutandosi anche con sedie di plastica dopo averlo gettato a terra in pieno centro a Sanremo. Tre ragazzi – di 18, 19 e 21 anni – sono stati fermati a Sanremo e accusati dell’aggressione. Si cerca ancora il quarto del gruppo, che si è dileguato poco prima che le forze dell’ordine intervenissero.

L’aggressione in pieno centro e le botte con le sedie

Ad attirare l’attenzione di una pattuglia è stato un folto capannello di persone che chiedeva aiuto in via Gioberti, nel centro di Sanremo. Lì, dopo aver trascorso la serata di domenica nei locali del lungomare, il 21enne con disabilità era stato raggiunto dai quattro giovani e picchiato a sangue. Pugni, schiaffi, calci ma anche violenti colpi con alcune sedie che avevano preso dal dehors di un bar poco distante. La vittima, portata in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di 45 giorni.

Le indagini lampo e il fermo di tre dei quattro aggressori

Gli investigatori ci hanno impiegato poche ore a ricostruire l’accaduto, anche grazie ad alcune testimonianze e alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Proprio grazie allo studio delle registrazioni video è stato possibile scoprire una quarta persona, ancora non fermata dalle forze dell’ordine, che avrebbe preso parte al pestaggio. Per gli altri tre giovani è attesa nelle prossime ore la decisione sulla convalida del fermo per pericolo di fuga e rischio di reiterazione del reato. Per loro è poi scattato anche il foglio di via obbligatorio da Sanremo per quattro anni.