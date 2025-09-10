Il fondatore di Oracle Larry Ellison supera Elon Musk: ora è l’uomo più ricco del mondo. Quanto vale il suo patrimonio

Con un aumento di 101 miliardi di patrimonio personale, il co-fondatore dell'azienda di software segna un record mai registrato. Dietro l'aumento nuovi contratti per infrastrutture cloud dedicate all'Ai.

Dopo il report trimestrale che ha superato ogni aspettativa, Oracle vola in borsa alla riapertura di Wall Street mercoledì 10 settembre. E fa diventare il suo co-fondatore Larry Ellison la persona più ricca del mondo. Un balzo da 101 miliardi – dato mai così alto in un giorno solo – che lo ha portato a superare il patron di Tesla e SpaceX Elon Musk, arrivando al primo posto del Bloomberg Billionaires Index. Oracle negli ultimi giorni aveva visto le sue azioni aumentare del 45%, con un’ulteriore 41% solo nella giornata di oggi. Un record assoluto per l’azienda con sede ad Austin, che si occupa di servizi software e che riscuote il successo di un aggressivo piano di per realizzare infrastrutture cloud dedicate all’intelligenza artificiale.

L’ad Catz: «Prenotazioni a 455 miliardi. Un trimestre straordinario»

Quattro nuovi contratti multimiliardari e le prenotazioni salite a 455 miliardi. Sono i dati presentati in conferenza stampa dall’amministratrice delegata di Oracle Sara Catz, che ha definito «straordinario» il trimestre chiuso dall’azienda. A pesare sono state le enormi richieste di servizi che servono a supporto delle intelligenze artificiali, un settore finora guidato con distacco da Amazon e Microsoft. La dinamica sembra ricalcare quanto successo a Nvidia, produttrice di microchip quasi monopolista, esplosa dopo l’arrivo dei primi modelli Ai.

Il sorpasso su Elon Musk, che teneva il posto da 300 giorni

Ora tra i due corrono 8 miliardi: il patrimonio di Ellison che ammonta a 393 contro i 385 di Musk. L’imprenditore sudafricano si confronta da mesi con le costanti perdite della casa di auto elettriche Tesla, -13% quest’anno, dopo l’effetto negativo della sua breve esperienza politica al fianco di Donald Trump. Musk aveva riguadagnato il posto di persona più ricca del pianeta il 30 maggio del 2024, quando aveva sorpassato il ceo francese di Lvmh Bernard Arnault, che controlla decine di marchi di lusso.