Fanno sesso sul sagrato della basilica, ma vengono interrotti dai carabinieri. La furia dell’uomo: «Non avete niente di meglio da fare?»

È successo in piazza Maggiore, a Bologna. La coppia è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico

Il momento di passione sfrenata tra lui e lei andava avanti già da qualche minuto quando in piazza Maggiore sono arrivati i carabinieri. L’ordine di rivestirsi e di alzarsi dai gradoni della centralissima basilica di San Petronio, a Bologna, hanno però preso alla sprovvista l’uomo 58enne, che non comprendeva cosa avesse fatto di male: «Ma voi non avete niente di meglio da fare?», ha tentato così di allontanare i militari. Non c’è stato però nulla da fare e anzi la coppia, che si era denudata in pubblico ed era impegnato in un vero e proprio rapporto sessuale in piazza, è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico.

La serata infuocata della coppia e la rabbia contro i carabinieri

Stavano passeggiando, lui di 58 anni e lei di 45, quando in un raptus passionale hanno iniziato a scambiarsi baci appassionati sui gradoni della basilica, di fronte a decine di persone – e bambini – che passeggiavano per piazza Maggiore. È bastato ben poco perché la donna si togliesse i vestiti e l’uomo iniziasse a praticarle un rapporto orale, adagiati sulla pietra del sagrato. Lei non ha risparmiato gemiti né urla, tanto da attirare l’attenzione di molti passanti. Due di loro hanno alzato la cornetta e avvertito i carabinieri, che immediatamente hanno interrotto il momento di intimità della coppia. Un obbligo che però è stato stretto, e non poco, all’uomo: «Ma voi carabinieri non avete di meglio da fare?». La donna invece, rossa di vergogna, lo rimproverava per la figuraccia fatta di fronte a mezza Bologna.

La denuncia e l’invito al decoro

I due, entrambi con precedenti penali, hanno indossato nuovamente i vestiti e sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico. Accertamenti successivi hanno evidenziato come nessuno dei due fosse sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Sono stati quindi richiamati al rispetto della decenza e del decoro in pubblico, con allegata la richiesta di abbandonarsi alla loro irrefrenabile passione solo tra le mura domestiche. O comunque al riparo degli occhi di chiunque.