«Palestina libera, lui è l’Hitler dei nostri tempi»: la contestazione a Donald Trump in un ristorante – Il video

10 Settembre 2025 - 06:12 Alba Romano
Il filmato: slogan e bandiere per contestare il presidente

Un filmato mostrato dalla Cnn fa vedere una contestazione nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un ristorante di Washington. «Free DC, Free Palestine, Trump is the Hitler of our times», è lo slogan cantato davanti al presidente, che passa davanti a una delle manifestanti con una bandiera della Palestina sorridendole. In un altro filmato Trump fa un gesto con la mano puntando il dito verso di loro. Con il presidente si vedono JD Vance, Marco Rubio e Pete Hegseth.

