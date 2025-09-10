Von der Leyen: Ue deve scrivere da sola il suo destino, essere indipendente in difesa e sicurezza – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 10 settembre 2025 “E' giunto il momento che l'Europa si renda indipendente. Credo che sia questa la missione della nostra Unione riuscire a tutelare la nostra difesa e la nostra sicurezza, avere il controllo delle tecnologie e delle energie che alimenteranno le nostre economie, decidere in che tipo di società e democrazia vogliamo vivere.” Così la Presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, durante il suo discorso sullo stato dell'Unione europea a Strasburgo. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev