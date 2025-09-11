Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Maiorino (M5S) a Tajani: Si comporta come un influencer prezzolato di Israele per coprire la verità – Il video

11 Settembre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2025 “Lei si comporta come uno di quegli influencer prezzolati dal Governo israeliano per coprire la verità.” Così la senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino, rivolgendosi al Mininistro degli esteri Antonio Tajani in Senato, in occasione dell'informativa sui recenti sviluppi della crisi in Ucraina e in Medio-Oriente . / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

