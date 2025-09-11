Parigi, improvviso flash mob sulle note di «Bohemian Rhapsody». L’incredibile spettacolo di oltre 30 artisti tra i passanti increduli – Il video

La scena è stata raccolta in un video lanciato dal pianista francese Julien Cohen

In strada c’erano un pianoforte, alcune casse e una batteria coperta da un telo. Nessuno, però, immaginava che di lì a poco avrebbe preso vita un’esibizione con oltre trenta artisti. All’improvviso sono comparsi: alcuni affacciati alle finestre, altri emersi dalla folla, per dare vita a una memorabile interpretazione di Bohemian Rhapsody, il capolavoro dei Queen del 1975. Un esercito di smartphone ha subito iniziato a riprendere le facce incredule del pubblico, mentre la piazza si trasformava in un vero e proprio palcoscenico. Il tutto è stato raccolto in un video pubblicato dal pianista francese Julien Cohen, la mente dietro allo spettacolo, che ha voluto affidare il noto assolo di chitarra elettrica a un giovanissimo talento.

Un anno fa il flash mob a Fiumicino con la piccola violinista prodigio

Cohen non è nuovo a sorprese musicali in mezzo alla gente: nell’agosto 2024 aveva paralizzato l’aeroporto di Fiumicino con un’esibizione al piano. Quella volta, inscenando un incontro casuale con una violinista di appena dieci anni, insieme alla quale ha eseguito L’estate di Vivaldi davanti alla folla incredula. Un video che, ad oggi, ha superato i 14 milioni di visualizzazioni.