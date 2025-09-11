Tajani su accuse di essere prezzolato: Inaccettabile, mi auguro che leader M5S prenda le distanze – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2025 “Indicare al pubblico ludibrio il ministro degli Esteri, con accuse false e non documentate, è una vergogna inaccettabile. Io difendo il mio onore di uomo, di cittadino italiano, di parlamentare, da Ministro della Repubblica. Io mi auguro, mi auguro che il Movimento cinque Stelle, attraverso il suo leader, prenda le distanze da questa infamante affermazione.” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani risponde alla Camera alle parole della senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino, che aveva accusato il Vicepremier di essere un influencer prezzolato da Israele. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev