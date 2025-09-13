Wanda Marasco vince il Premio Campiello per appena tre voti con “Di spalle a questo mondo”: la classifica

Al secondo posto Fabio Stassi con Bebelplatz (Sellerio), al terzo Monica Pareschi con Inverness (Polidoro)

Un testa a testa deciso per appena tre voti. Wanda Marasco ha conquistato la 63ª edizione del Premio Campiello con il romanzo Di spalle a questo mondo (Neri Pozza), ottenendo 86 preferenze dalla Giuria dei Trecento Lettori Anonimi. La vittoria è arrivata al termine di una delle sfide più serrate degli ultimi anni: subito dietro Marasco si è piazzato Fabio Stassi con Bebelplatz (Sellerio), che ha raccolto 83 voti. A completare il podio, Monica Pareschi con Inverness (Polidoro), forte di 58 voti.

Gli altri classificati

Al quarto posto Alberto Prunetti con Troncamacchioni (Feltrinelli), 36 voti, mentre l’ultimo gradino della classifica è stato occupato da Marco Belpoliti con Nord Nord (Einaudi), 19 voti. Complessivamente hanno votato 282 dei 300 giurati popolari. Una partecipazione che conferma il prestigio del premio letterario veneziano, nato nel 1962 e da sempre caratterizzato dall’originale formula della giuria diffusa in tutta Italia.