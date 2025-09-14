Emmy 2025, 27 nomination per Scissione ma attenzione al fenomeno The Studio. Tutte le categorie
Tutto pronto per la 77esima edizione degli Emmy Awards, i premi, consegnati dall’Academy of Television Arts & Sciences, più importanti del circuito televisivo americano. Un circuito che, come il cinema, naturalmente coinvolge anche il resto del mondo, considerato che vengono premiate anche serie tv amatissime dalle nostre parti. A proposito di serie, la parte che interessa di più il pubblico italiano, ad aver collezionato più nominations è Scissione (Apple TV+), che ne ha raccolte ben 27. Ferma qualche gradino più in basso a 24 The Penguin (in Italia la trovate su Sky e NOW), bene anche The White Lotus (ancora Sky) e The Studio (Apple TV+), che in USA ha avuto un successo strabiliante. Sono 16 le nomination raccolte da The Last of Us (Sky e NOW), mentre Andor (Disney+) e Hacks (Netflix) si fermano a 14. The Pitt è un medical drama che arriverà a strettissimo giro su Sky ma in USA è già un fenomeno da 13 nominations, come le chiacchieratissime Adolescence (Netflix), The Bear (Disney+).
Dove guardare la premiazione
Chi volesse seguire la cerimonia di premiazione degli Emmy, in diretta dal Peacock Theater di Los Angeles in quella che per l’Italia sarà la notte tra domenica e lunedì, basta sintonizzarsi alle 2 su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Per chi volesse seguire la cerimonia in lingua è possibile collegarsi con la CBS o su Paramount+.
Le categorie:
Miglior serie drammatica
- Andor
- The Diplomat
- The Last of Us
- Paradise
- The Pitt
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Miglior serie comica
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- The Studio
- What We Do in the Shadows
Miglior miniserie o serie antologica
- Adolescence
- Black Mirror
- Dying For Sex
- Monsters: The Lyle and Erik Mendendez Story
- The Penguin
Miglior film per la TV
- Bridget Jones: Un amore di ragazzo
- The Gorge
- Mountainhead
- Nonnas
- Rebel Ridge
Miglior programma di competizione
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- The Amazing Race
- The Traitors
- Top Chef
Miglior sceneggiatura di una serie comica
- Abbott Elementary
- Hacks
- The Rehearsal
- Somebody Somewhere
- The Studio
- What We Do In The Shadows
Miglior sceneggiatura di una serie drammatica
- Andor
- The Pitt, “2:00 P.M.”
- The Pitt, “7:00 A.M.”
- Scissione
- Slow Horses
- The White Lotus
Miglior sceneggiatura di una miniserie
- Adolescence
- Black Mirror
- Dying For Sex
- The Penguin
- Say Nothing
Miglior regia di una serie comica
- The Bear
- Hacks
- Mid-Century Modern
- The Rehearsal
- The Studio
Miglior regia di una serie drammatica
- Andor
- The Pitt, “6:00 P.M.”
- The Pitt, “7:00 A.M.”
- Scissione, “Chikhai Bardo”
- Scissione, “Cold Harbor”
- Slow Horses
- The White Lotus
Miglior regia di una miniserie o film TV
- Adolescence
- Dying For Sex
- The Penguin, “Cent’anni”
- The Penguin, “A Great Or Little Thing”
- Sirens
- Zero Day
Miglior attrice protagonista in una serie drammatica
- Kathy Bates, Matlock
- Sharon Horgan, Bad Sisters
- Britt Lower, Severance
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, The Diplomat
Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica
- Patricia Arquette, Scissione
- Carrie Coon, The White Lotus
- Katherine LaNasa, The Pitt
- Julianne Nicholson, Paradise
- Parker Posey, The White Lotus
- Natasha Rothwell, The White Lotus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Miglior attrice protagonista in una serie comica
- Uzo Aduba, The Residence
- Kristen Bell, Nobody Wants This
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, The Bear
- Jean Smart, Hacks
Miglior attrice non protagonista in una serie comica
- Liza Colón-Zayas, The Bear
- Hannah Einbinder, Hacks
- Kathryn Hahn, The Studio
- Janelle James, Abbott Elementary
- Catherine O’Hara, The Studio
- Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
- Jessica Williams, Shrinking
Miglior attrice protagonista in una miniserie o film TV
- Cate Blanchett, Disclaimer
- Meagan Fahy, Sirens
- Cristin Milioti, Black Mirror
- Michelle Williams, The Penguin
- Rashida Jones, Dying For Sex
Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film TV
- Erin Doherty, Adolescence
- Ruth Negga, Presumed Innocent
- Deirdre O’Connell, The Penguin
- Chloë Sevigny, Monsters: The Lyle and Erik Mendendez Story
- Jenny Slate, Dying for Sex
- Christine Tremarco, Adolescence
Migliore attrice guest star in una serie drammatica
- Jane Alexander, Scissione
- Gwendoline Christie, Scissione
- Kaitlyn Dever, The Last of Us
- Cherry Jones, The Handmaid’s Tale
- Catherine O’Hara, The Last of Us
- Merritt Wever, Scissione
Migliore attrice guest star in una serie comica
- Olivia Colman, The Bear
- Jamie Lee Curtis, The Bear
- Cynthia Erivo, Poker Face
- Robby Hoffman, Hacks
- Zoë Kravitz, The Studio
- Julianne Nicholson, Hacks
Miglior attore protagonista in una serie drammatica
- Sterling K. Brown, Paradise
- Gary Oldman, Slow Horses
- Pedro Pascal, The Last of Us
- Adam Scott, Severance
- Noah Wyle, The Pitt
Miglior attore non protagonista in una serie drammatica
- Zach Cherry, Scissione
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- James Marsden, Paradise
- Sam Rockwell, The White Lotus
- Tramell Tillman, Scissione
- John Turturro, Scissione
Miglior attore protagonista in una serie comica
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Seth Rogen, The Studio
- Jason Segel, Shrinking
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White, The Bear
Miglior attore non protagonista in un serie comica
- Ike Barinholtz, The Studio
- Colman Domingo, The Four Seasons
- Harrison Ford, Shriking
- Jeff Hiller, Somebody Somewhere
- Ebon Moss-Bachrach, The Bear
- Michael Urie, Shrinking
- Bowen Yang, Saturday Night Live
Miglior attore protagonista in una miniserie o film TV
- Colin Farrell, The Penguin
- Stephen Graham, Adolescence
- Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent
- Brian Tyree Henry, Dope Thief
- Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Mendendez Story
Miglior attore non protagonista in una miniserie o film TV
- Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Mendendez Story
- Bill Camp, Presumed Innocent
- Owen Cooper, Adolescence
- Rob Delaney, Dying for Sex
- Peter Sarsgaard, Presumed Innocent
- Ashley Walters, Adolescence
Migliore attore guest star in una serie drammatica
- Giancarlo Esposito, The Boys
- Scott Glenn, The White Lotus
- Shawn Hatosy, The Pitt
- Joe Pantoliano, The Last of Us
- Forest Whitaker, Andor
- Jeffrey Wright, The Last of Us
Migliore attore guest star in una serie comica
- Jon Bernthal, The Bear
- Bryan Cranston, The Studio
- Dave Franco, The Studio
- Ron Howard, The Studio
- Anthony Mackie, The Studio
- Martin Scorsese, The Studio