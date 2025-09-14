Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Ciclone Mille, ecco l’album Risorgimento: «Quello che scrivo esula dal fatto che io abbia una vagina» – L’intervista

14 Settembre 2025 - 15:28 Gabriele Fazio
Elisa Pucci, così all'anagrafe, si è fatta notare a X Factor come voce dei Moseek. Poi la svolta in italiano e la scalata tra le più interessanti voci del nuovo pop

La musica italiana è pronta ad accogliere una delle più interessanti nuove voci del cantautorato italiano. Si chiama Elisa Pucci ma è conosciuta come Mille, anni fa come voce dei Moseek, duo elettronico in gara a X Factor. Poi la svolta in italiano quando, come racconta a Open, «Ho provato a cantare un brano in finto inglese, inventando totalmente tutto il testo, e la gente non se n’è accorta». Da lì un’escalation di brani eccellenti, entusiasmanti, senza mai sbagliarne uno, e ora Risorgimento, che possiamo definire un nuovo esordio. All’interno brani generazionali, ricchi dei colori che caratterizzano la sua musica, con fascinose venature sensuali e vintage. Ma dentro c’è anche una visione politica e sociale ben calibrata, certamente di matrice autorale, compreso l’approccio alla scrittura, chiaro, netto, molto femminile ma, attenzione, dice: «Quello che scrivo esula dal fatto che io abbia una vagina».

