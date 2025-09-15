Tosca Musk ruba per una sera Giulio Berruti a Maria Elena Boschi: l’idea del film erotico-soft, chi è e cosa fa la sorella di Elon

La sorella più giovane del miliardario sudafricano è a capo di Passionflix, noto anche come il Netflix della passione

Per una sera Tosca Musk ha soffiato Giulio Berruti alla compagna Maria Elena Boschi, ma si tratta di una questione puramente professionale. La sorella minore di Elon Musk è infatti la produttrice di Passionflix, la piattaforma che alcuni anni fa lanciò l’attore italiano nella serie erotico-soft Gabriel’s Redemption. Ora sembra avere in serbo una nuova proposta per lui, che dovrebbe essere rivelata a breve: «Roma è incredibile – ha scritto in un post su Instagram – E guardate con chi sono uscita. Presto novità».

Chi è Tosca Musk e la sua Passionflix

Tosca Musk, 50 anni, la sorella più giovane di Elon, forse meno eccentrica ma altrettanto creativa e visionaria. È sua l’intuizione alla base di Passionflix, il servizio streaming di cui è co-fondatrice e amministratrice delegata. La piattaforma si rivolge esclusivamente al pubblico femminile, proponendo quello che è stato spesso definito «il Netflix della passione».

Il business del romance streaming

L’idea dietro Passionflix è di produrre adattamenti televisivi e cinematografici da romanzi rosa e fan fiction erotiche, completati da una linea di merchandising dedicata. Il tutto a 6 dollari al mese per gli abbonati. La sfida vera è rendere sostenibile il progetto, ma Tosca Musk sembra averla vinta, visto che ha raccolto quasi 22 milioni di dollari in finanziamenti per dare vita alla sua visione. Tosca non si limita a produrre: spesso dirige personalmente film e serie tv della piattaforma.

Dal Sudafrica a Hollywood

Nata in Sudafrica come il fratello maggiore, si occupa di cinema da anni. Il suo debutto risale al 2001 con “Puzzled”, prodotto in famiglia con l’aiuto di Elon. Nel 2005 ha realizzato la web serie Tiki Bar Tv, che Steve Jobs scelse durante una presentazione Apple come esempio di podcast video. L’imprenditrice ha costruito la sua carriera tra cinema e televisione fino ad arrivare al 2017, quando fonda Passionflix insieme alla scrittrice Joany Kane e alla produttrice Jina Panebianco. Su Instagram si presenta semplicemente come «regista e mamma» di due gemelli, Isabeau e Grayson, dimostrando che anche nel clan Musk c’è spazio per un approccio più discreto al successo.