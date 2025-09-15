Trump invia la guardia nazionale a Memphis: «Dobbiamo salvare le nostre grandi città». Poi l’annuncio: «Dopo tocca a Chicago»

Il provvedimento ricalca quello già adottato per Washington con la creazione di una task force dedicata alla sicurezza

Donald Trump ha annunciato l’invio della Guardia nazionale e dell’Fbi a Memphis, nel Tennessee, per fronteggiare l’ondata di criminalità. Il provvedimento ricalca quello già adottato per Washington con la creazione di una task force dedicata alla sicurezza. «Una persona ha più possibilità di essere uccisa a Memphis che a Città del Messico», ha dichiarato il presidente dallo Studio Ovale, promettendo che «la città tornerà sicura» come, a suo dire, è accaduto nella capitale federale.

L’invio della Guardia nazionale a Chicago

Trump ha poi anticipato un possibile prossimo intervento: «Probabilmente dopo andremo a Chicago. Dobbiamo salvare le nostre grandi città come Chicago». L’annuncio si inserisce nella linea dura del presidente sulla lotta alla criminalità urbana, un tema che Trump ha messo al centro della sua agenda politica già da diverso tempo.