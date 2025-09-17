Scanzi difende Iacchetti dopo lo scontro tv su Gaza: «Mizrahi? Un Parenzo appena più riuscito». Il giornalista replica: «Ci mancava il commento del Chihuahua»

La polemica scoppiata dopo lo scontro televisivo a "È sempre Cartabianca" non si è fermata agli studi di Retequattro, ma è rapidamente tracimata anche sui social: «Preferisco ricordare Iacchetti quando cantava "Pippa di meno"»

La polemica scoppiata dopo lo scontro televisivo tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi a È sempre Cartabianca non si è fermata agli studi di Retequattro, ma è rapidamente tracimata anche sui social, accendendo un botta e risposta tra volti noti del giornalismo italiano. Dopo la lite in diretta, Andrea Scanzi, firma del Fatto Quotidiano, ha elogiato la reazione di Iacchetti in un post su Instagram: «Spero che abbiate visto Enzo Iacchetti a È sempre Cartabianca pochi minuti fa – scrive il giornalista -. Di fronte a un personaggio semplicemente improponibile, una sorta di David Parenzo appena più riuscito, Enzo è semplicemente esondato ed esploso, dando voce a tutto il dolore e a tutta l’indignazione di chi non può restare indifferente di fronte allo sterminio dei palestinesi», si legge su Instagram. Il post non è passato inosservato e ha suscitato la reazione di David Parenzo, tirato in ballo direttamente da Scanzi, che ha replicato con toni particolarmente duri.

La reazione di Parenzo: «Pippa di meno»

Su Instagram, Parenzo scrive: «E ci mancava il commento del noto Chihuahua, che si crede un Dobermann, del Fatto Quotidiano sulla delirante vicenda di Enzo Iacchetti. Uno sproloquio di puro delirio in cui è stato in grado, in pochi minuti, di assassinare qualunque fatto. Ha parlato di razza, di ebrei, ha confuso ebrei con israeliani, ha minacciato di menare Eyal Mizrahi, ha detto che da secoli (SECOLI!!!) gli ebrei aggrediscono gli arabi ecc ecc… ». Parenzo ha poi chiuso il suo post con una stoccata ironica, citando la canzone Pippa di meno cantata da Enzo Iacchetti al Festivalbar nel 1995: «Mai canzone fu più indicata», scrive, allegando il testo provocatorio del brano per ridicolizzare l’intervento dell’attore.