Chico Forti chiede la liberazione condizionale: ha scontato 26 anni di carcere tra Italia e Stati Uniti

Il Tribunale di sorveglianza valuterà la richiesta in questi giorni. Forti era stato condannato per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto nel 1998 a Miami

Enrico Forti, detto Chico, potrebbe tornare in libertà. Condannato all’ergastolo, dopo 26 anni di carcere Forti ha chiesto la liberazione condizionale, su cui il Tribunale di sorveglianza si esprimerà tra oggi e domani. Secondo i suoi legali, il detenuto, oggi 66enne, avrebbe scontato in America, dove è stato recluso per 25 anni, quasi 5 anni di carcere in più rispetto alla pena prevista in Italia per lo stesso reato. Dopo il rientro dagli Stati Uniti, nel 2024, la detenzione di Forti era proseguita al carcere di Montorio, nel Veronese, dal quale forse potrebbe ora uscire definitivamente.

La vicenda giudiziaria di Forti

Ex velista e produttore televisivo, Forti era stato arrestato nel 1998 a Miami, in Florida, per l’omicidio di Dale Pike. Secondo gli inquirenti, Forti avrebbe ucciso Pike mentre commetteva un altro crimine, una truffa ai danni di Anthony Pike, padre della vittima. Condannato nel 2000, ha scontato quasi 25 anni di carcere in Florida, facendo ritorno in Italia solo nel 2024, dopo una lunga trattativa diplomatica. Per tutto il periodo di detenzione, Forti avrebbe mantenuto una condotta ineccepibile, ricevendo anche il permesso di visitare l’anziana madre, residente a Trento. L’unica eccezione risale al luglio 2024, quando un detenuto del carcere di Montorio ha dichiarato di aver sentito Forti chiedere a un altro detenuto di riferire alla ‘Ndrangheta di «mettere a tacere» Marco Travaglio, Selvaggia Lucarelli e Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria. In quell’occasione la Procura di Verona aveva aperto un fascicolo d’indagine su Forti.

Foto copertina: ANSA/ PAOLO PEDROTTI| L’arrivo di Chico Forti a Trento dal carcere di Verona per la visita alla madre anziana, Trento, 22 maggio 2024