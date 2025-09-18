Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
Elezioni regionali in Veneto, si vota il 23 e il 24 novembre

18 Settembre 2025 - 10:41 Alba Romano
luca zaia bonus disoccupati
luca zaia bonus disoccupati
L'annuncio del presidente Zaia

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato oggi il decreto per l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. I cittadini veneti saranno chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre prossimi. «Ho firmato il decreto che fissa la data delle nuove elezioni regionali. Si conclude la legislatura e annuncio ufficialmente che si andrà a votare domenica 23 novembre dalle 7.00 del mattino fino alle 23.00 e il giorno successivo, lunedì 24 novembre, dalle 7.00 del mattino alle 15.00», annuncia Zaia in una nota.

Le convocazioni

«Per coloro che intendono candidarsi alla carica di consigliere regionale o di presidente – ha aggiunto Zaia – le giornate per presentare le candidature e, quindi le liste, sono il 24 ottobre e il 25 ottobre. Auguro a tutti coloro che si candideranno una buona campagna elettorale. Esprimo l’auspicio, inoltre, che sia una campagna di reale, civile e sereno confronto costruttivo, condotto nell’interesse di tutti noi veneti. Spero anche sentitamente che la squadra che sarà chiamata dall’elettorato a guidare questa Regione e ad affrontare i prossimi cinque anni di governo sia una squadra che possa portare ancora più in alto il nostro Veneto. Ringrazio tutti i cittadini invitandoli ad andare a votare», ha concluso.

