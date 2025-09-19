Bagarre in Senato, Maiorino attacca Tajani: "Influencer prezzolato di Israele", ecco come è andata – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2025 Bagarre in Senato Maiorino attacca Tajani Influencer prezzolato di Israele ecco come e andata Bagarre in senato dopo le parole della parlamentare del M5s Alessandara Maiorino. “Ministro Tajani, lei è un ministro della Repubblica italiana e questo è il Senato della Repubblica italiana. Perché è venuto a raccontarci favolette? Perché è venuto a raccontarci la propaganda Israeliana? Lei si comporta come gli influencer prezzolati dalla propaganda israeliana“. Queste parole pronunciate a Palazzo Madama da Alessandra Maiorino del M5s hanno scatenato la bagarre in Aula. La presidente di turno, Licia Ronzulli, ha preso la parola alla fine dell’intervento della parlamentare 5 stelle: “Prezzolato significa pagato da qualcun altro. Lei si assumerà la responsabilità di quello che ha detto nel caso in cui il ministro Tajani vorrà adire le vie legali“. La replica del ministro degli Esteri dall'Aula di Montecitorio: “Purtroppo al Senato una parlamentare parlando a nome dell’opposizione ha detto che io sono un influencer prezzolato da Israele, è un’accusa inaccettabile detta in diretta tv, prezzolato vuol dire corrotto da uno Stato estero per compiere gli atti di ministro, è inaccettabile, una vergogna. Difendo il mio nome di uomo e ministro. Spero che M5s prenda le distanze da questa affermazione, passino i manifesti Pd ma accusarmi di esser corrotto non lo accetterò mai. Al mio onore ci tengo”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev