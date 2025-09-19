Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud Flotilla
POLITICAPunti di VistaVideo

Fratoianni: Israele come Stato canaglia, dal Governo solo parole vuote e ipocrisia – Il video

19 Settembre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2025 “Noi torniamo a chiederlo qui, ora. Che cosa volete fare, signor Ministro? Qual è la posizione del nostro Governo? Come voterete in Europa nei prossimi giorni? Nelle prossime ore? Che posizione assumerete?” Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, sulle sanzioni contro Israele, rivolgendosi al ministro degli esteri Antonio Tajani durante il suo intervento alla Camera. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Camera ad un passo dalla rissa dopo il sì alla riforma della giustizia. E la tensione esplode su Gaza: le opposizioni via dall’aula fino a martedì

2.

Omicidio Kirk, botta e risposta tra Meloni e Odifreddi. L’affondo della premier e la replica del matematico: «Vittime collaterali se ci si arma»

3.

Israele chiude la porta a Fratoianni e Bonelli, negato il visto alla delegazione di Avs. Tajani: «Non ci hanno informato»

4.

Caso Almasri, Nordio: «Connessione evidente con Bartolozzi». Maggioranza chiede chiarimenti a pm e Tribunale dei ministri

5.

Charlie Kirk, rafforzata la protezione per Tajani e Salvini dopo l’omicidio dell’attivista. Inalterata la scorta di Meloni: «Già ai massimi livelli»