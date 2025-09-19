Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
IgNobel 2025, tra i vincitori i fisici italiani della ricetta per la pasta cacio e pepe senza grumi

19 Settembre 2025 - 07:47 Alba Romano
Premiati anche altri ricercatori italiani che hanno partecipato a studi sulle pizze preferite dalle lucertole arcobaleno del Togo

I giovani fisici italiani che hanno ideato la ricetta per la pasta cacio e pepe senza grumi sono tra i vincitori degli IgNobel 2025. Ovvero i premi parodia dei Nobel che vengono assegnati ogni anno a studi scientifici stravaganti. Durante la cerimonia alla Boston University, organizzata dalla rivista scientifica umoristica Annals of Improbable Research, sono stati premiati anche altri ricercatori italiani che hanno partecipato a studi internazionali su come l’alcol condiziona le capacità di volo dei pipistrelli. E sulle pizze preferite dalle lucertole arcobaleno del Togo.

Gli altri premi

Tra i dieci IgNobel di questa 35esima edizione spicca quello assegnato a un medico statunitense che ha monitorato per 35 anni la crescita dell’unghia del suo pollice. Poi quello vinto da un gruppo di ricerca giapponese che ha dipinto le mucche a strisce come le zebre contro le punture degli insetti. E infine quello assegnato a un team indiano che ha studiato come le scarpe maleodoranti influenzano l’uso della scarpiera. Apprezzati anche i ricercatori statunitensi che hanno valutato come i neonati allattati al seno reagiscono al consumo materno di aglio, e lo studio di ricercatori tedeschi, olandesi e britannici che hanno dimostrato come bere alcol possa talvolta favorire la capacità di parlare lingue straniere.

