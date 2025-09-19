Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud Flotilla
Lagarde: Su euro digitale passi avanti, non solo mezzo di pagamento ma dichiarazione politica – Il video

19 Settembre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Copenaghen, 19 settembre 2025 “L'euro digitale non è solo un mezzo di pagamento. Si tratta anche di una dichiarazione politica sulla sovranità dell'Europa e sulla sua capacità di gestire i pagamenti, anche transfrontalieri, con un'infrastruttura e una soluzione europee.” Così la Presidente della Banca centrale Europea Christine Lagarde. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

