Meloni: Il campo di gioco che abbiamo scelto è quello del reale, non dell'ideologia – Il video

19 Settembre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2025 “Ci interessa la vita delle persone, ci interessa il fatto che il campo di gioco che abbiamo scelto è il campo del reale, dove quello che conta non è l'ideologia, ma è la capacità di andare al cuore dei problemi e la capacità di affrontare quei problemi, la capacità di risolvere quei problemi.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il suo intervento alla festa dell'UdC. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

