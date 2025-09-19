Meloni: Il campo di gioco che abbiamo scelto è quello del reale, non dell'ideologia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2025 “Ci interessa la vita delle persone, ci interessa il fatto che il campo di gioco che abbiamo scelto è il campo del reale, dove quello che conta non è l'ideologia, ma è la capacità di andare al cuore dei problemi e la capacità di affrontare quei problemi, la capacità di risolvere quei problemi.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il suo intervento alla festa dell'UdC. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev