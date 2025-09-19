Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud Flotilla
Meloni: Noi accusati di diffondere odio da chi giustifica l'omicidio di Charlie Kirk – Il video

19 Settembre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2025 “L'odio e la violenza politica stanno tornando drammaticamente una realtà, facendo venire molti nodi al pettine. Io vengo da una comunità politica che è spesso stata accusata ingiustamente di diffondere odio e che è stata accusata dagli stessi che oggi tacciono, minimizzano o addirittura giustificano o festeggiano l'omicidio premeditato, intenzionale, a sangue freddo di un ragazzo di 31 anni.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il suo intervento alla festa dell'Udc. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

