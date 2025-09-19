Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud Flotilla
Trump: L'assassino di Charlie Kirk è un animale, spero lo prendano – Il video

19 Settembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Virginia, 12 settembre 2025 “È un animale, spero che lo prendano, quello che ha fatto è vergognoso. Charlie Kirk era una grande persona, un grande uomo, grande sotto ogni aspetto, soprattutto con i giovani.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull'assassino di Charlie Kirk, a margine della cerimonia per il 24° anniversario dell'attentato dell’11 settembre al Pentagono. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

