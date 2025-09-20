Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
CULTURA & SPETTACOLOEmilia-RomagnaFestival di OpenInformazioneIntervisteMusicaParmaPinguini Tattici NucleariSuoni e VisioniVideo

Riccardo Zanotti si svela al Festival di Open, i segreti del successo dei Pinguini Tattici Nucleari: «La rivoluzione? Fatela con la pigrizia» – Il video

20 Settembre 2025 - 21:31 Alba Romano
embed
L'artista ospite sul palco di Parma ripercorre la storia della band e annuncia il prossimo progetto: un film...

«Sto lavorando a un progetto: un film basato su una nostra canzone. Io ho contribuito solo alla scrittura del brano». Al Festival di Open è il giorno della grande musica e Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, sorprende il pubblico di Parma che gremisce piazza Garibaldi con un annuncio a sorpresa. Con il suo stile autentico, capace di mescolare ironia e profondità, nella lunga conversazione con Gabriele Fazio, Zanotti ripercorre il tracciato che ha portato i Pinguini Tattici Nucleari a diventare un vero e proprio fenomeno artistico. «Quando la mia compagnia del liceo, che ascoltava metal, scoprì che mi piaceva Katy Perry, mi cacciò dal gruppo. In quel momento capii che amavo davvero il pop e non potevo mentire a me stesso», è uno dei tanti aneddoti che ha raccontato l’artista. Zanotti rivela poi anche il suo primo sogno d’infanzia: «Quando ero bambino volevo diventare assaggiatore papale da grande. Venni a sapere che nel Medioevo esistevano figure così. Volevo vivere in Vaticano e fare l’assaggiatore del Papa. Anche mio fratello aveva lo stesso sogno».

La forza della pigrizia secondo Zanotti

Il cantautore definisce il suo metodo creativo come un continuo rubare spunti dalla vita quotidiana: «Una volta, ad esempio, una ragazza mi disse che il suo ex le aveva insegnato la differenza tra ciliegia e amarena e ho deciso di metterlo in una canzone. Sono un ladro di vita, ecco». Non solo musica, ma anche filosofia personale: «Io credo in un valore fondamentale: la pigrizia. Le grandi rivoluzioni della storia sono state conquistate anche grazie alla pigrizia. Da una parte c’è chi combatte per i diritti, ma spesso dall’altra servono pigroni». E se c’è un elemento che ha reso i Pinguini una realtà unica, secondo Zanotti, è proprio l’imperfezione: «La nostra band nasce dall’imperfezione di ciascuno di noi. Non siamo così bravi, siamo totalmente normali. Anche chi è di provincia può vivere un sogno. E il fatto che siamo un gruppo si è rivelato fondamentale», ha detto il cantante.

I successi dei Pinguini

I numeri dei Pinguini parlano da soli: 83 dischi di platino, 12 d’oro, oltre un milione e mezzo di biglietti venduti negli ultimi due anni, di cui 420mila soltanto con le nove date sold out dell’ultimo tour estivo. Una cavalcata che ha resistito ai ritmi frenetici dell’industria discografica e all’ascesa del rap, imponendo un modello alternativo: quello di sei ragazzi normali, diventati antistar capaci di trasformare la loro piccola realtà musicale in un sogno collettivo.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

La Ferragni fa pagare il Pandoro gate ai suoi dipendenti: 3 su 4 mandati via. Calabi taglia radicalmente i costi di Fenice, ma ora si fa pagare 220 mila euro

2.

Cristiano Malgioglio e la verità definitiva su “Gelato al cioccolato”: «Non ci sono doppi sensi»

3.

L’addio tra Monica Bellucci e Tim Burton, l’attrice e il regista si separano: come hanno annunciato la separazione

4.

Il duetto con Matteo Bocelli e lo scontro con Laura Pausini, Gianluca Grignani farà causa alla cantante romagnola: il nodo della canzone “proibita”

5.

Stefano De Martino, lite al ristorante con Caroline Tronelli: «Lei se n’è andata. Da sempre gelosa di Belen». La sfuriata dopo i video intimi rubati

leggi anche
giorgetti festival di open
POLITICA

Festival di Open, Giorgetti scherza sulla sua portavoce Iva Garibaldi: «Nome sfortunato, cognome impegnativo» – Il video

Di Ugo Milano
giorgetti festival di open
POLITICA

Festival di Open, il ministro Giorgetti sulla prossima manovra: «Ci sarà un “pizzicotto” alle banche» – Il video

Di Bruno Gaetani
copertina festival Open sito
CULTURA & SPETTACOLO

Festival di Open, il programma di sabato 20 settembre: da Tajani a Giorgetti, da Riccardo Zanotti a Cesare Cremonini, ecco tutti gli ospiti

Di Ygnazia Cigna
elly schlein enrico mentana
POLITICA

Festival di Open, Elly Schlein: «L’unità nel campo largo non ce la chiede il medico, ma il popolo». E su Gaza: «L’Italia non sia complice di quei crimini»

Di Sofia Spagnoli
gino cecchettin festival di open parma
ATTUALITÀ

Gino Cecchettin al Festival di Open: «Filippo Turetta? Dovrebbe farsi studiare per capire come disinnescare quella violenza» – Il video

Di Alba Romano
giovanni-melillo-festival-di-open
ATTUALITÀ

Festival di Open, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo: «La riforma della giustizia? Testo sgangherato» – Il video

Di Ugo Milano
festival di open parma capitale
ATTUALITÀ

Festival di Open, Parma prepara la sfida della Capitale europea dei giovani 2027: «La Gen Z? Per parlarci la politica esca dai palazzi» – I video

Di Ugo Milano
Raffaele Fitto Festival Open Ue
ESTERI

Jet russi sull’Estonia, Fitto al Festival di Open: «Inquietante, avanti con le sanzioni a Mosca». Ma su quelle a Israele non nega il dissenso – Il video

Di Sofia Spagnoli