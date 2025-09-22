Tajani: "Riconoscimento Stato palestinese solo quando sarà libero da Hamas" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2025 "Ribadirò il sostegno italiano al processo per il riconoscimento del futuro Stato palestinese, una volta che esso sarà stato costituito, con la riunificazione di Gaza e Cisgiordania. Uno Stato palestinese libero da Hamas, come sancito dalla Risoluzione Onu co-sponsorizzata dall'Italia adottata il 12 settembre scorso", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a New York per la Conferenza di Alto Livello sulla Soluzione a Due Stati, convocata da Francia e Arabia Saudita, e alla ministeriale Esteri informale del G7, sotto presidenza canadese. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev