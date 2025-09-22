Vaccini a mRNA spacciati per “armi biologiche”: la bufala diffusa da un’organizzazione pseudo-medica

Dietro la diffusione della fake news c'è ancora il sito di disinformazione Slay News

La disinformazione sui vaccini circola dai tempi della COVID, eppure una notizia in particolare ha ricevuto molta attenzione sui social nelle ultime settimane. Secondo un articolo di Slay News, supportato dal World Council for Health (WCH), i vaccini a mRNA contro la COVID-19 sono “armi biologiche e tecnologiche di distruzione di massa” che hanno provocato malattie e morti su larga scala. L’articolo promuove inoltre il “Sansone mRNA Bioweapons Prohibition Act”, un disegno di legge che mirerebbe a vietare la tecnologia mRNA e a creare responsabilità penali per chi la somministra. La notizia è stata condivisa su diverse piattaforme social raccogliendo numerosi consensi. Tuttavia uno sguardo più approfondito sulla vicenda è sufficiente per smontare le affermazioni sensazionalistiche prive di basi scientifiche.

Per chi va di fretta

Linguaggio sensazionalistico : il post fa un uso esagerato di termini allarmistici, “dichiarazione bomba”, “armi di distruzione di massa”, senza fondamento scientifico.

: il post fa un uso esagerato di termini allarmistici, “dichiarazione bomba”, “armi di distruzione di massa”, senza fondamento scientifico. Fonti non affidabili : le riviste menzionate e il giornale su cui compare l’articolo sono noti per diffondere disinformazione e teorie complottistiche.

: le riviste menzionate e il giornale su cui compare l’articolo sono noti per diffondere disinformazione e teorie complottistiche. Gli autori non esperti di vaccini .

. Il Sansone Act non è legge ma solo una proposta legislativa non approvata.

ma solo una proposta legislativa non approvata. Vaccini a mRNA: scientificamente sicuri ed efficaci, non modificano il DNA e salvano vite; l’idea che siano armi biologiche è infondata.

ed efficaci, non modificano il DNA e salvano vite; l’idea che siano armi biologiche è infondata. Unica affermazione verificata: il Dipartimento della Salute della Florida ha emesso un bollettino critico sull’mRNA, posizione più restrittiva rispetto a CDC/FDA/EMA.

Analisi

La narrazione circola con il seguente testo sui social (riportiamo la prima parte):

<<Il Consiglio mondiale per la salute (WCH) ha appena compiuto una mossa esplosiva e storica, dichiarando ufficialmente che i “vaccini” a mRNA contro il Covid sono “armi biologiche e tecnologiche di distruzione di massa”. La dichiarazione bomba è stata annunciata dalla sezione della Florida dell’Organizzazione mondiale della sanità. In un annuncio sorprendente , il Consiglio mondiale per la salute della Florida (WCH FL) ha confermato di approvare formalmente il “ Sansone mRNA Bioweapons Prohibition Act ”. Come riportato in precedenza da Slay News , il disegno di legge, primo nel suo genere, mira a criminalizzare e mettere al bando l’uso della tecnologia mRNA in base alle attuali leggi statali sulle armi biologiche. La legge è stata redatta dal rinomato esperto medico Dr. Joseph Sansone. La legge è stata presentata all’assemblea legislativa del Minnesota nell’aprile 2025. Ora si sta spingendo per una sua adozione diffusa in tutti i 50 stati e persino a livello globale. Nella sua dichiarazione ufficiale, WCH FL ha affermato: “Le iniezioni di nanoparticelle di mRNA sono armi biologiche e tecnologiche di distruzione di massa che hanno causato un’enorme quantità di malattie, disabilità e morte e, senza interventi, questo continuerà nel prossimo futuro.” Il gruppo, parte di un’alleanza globale con consigli in 35 paesi, è la prima organizzazione per la libertà sanitaria a classificare esplicitamente le iniezioni come armi di distruzione di massa. La WCH è la prima organizzazione sanitaria internazionale a sostenere la legislazione di Sansone.

Il linguaggio sensazionalistico

Il testo in questione utilizza un linguaggio allarmistico e altamente sensazionalistico, spesso privo di specificità scientifica. Vengono ripetute affermazioni come “dichiarazione bomba” e “annuncio sorprendente” usate solo per creare clamore. Le “iniezioni di nanoparticelle di mRNA” sono etichettate direttamente come “armi biologiche e tecnologiche di distruzione di massa” che avrebbero causato “un’enorme quantità di malattie, disabilità e morte” e, “senza interventi, questo continuerà nel prossimo futuro”. Questa categorizzazione è priva di basi scientifiche riconosciute.

Credibilità di autori e fonti

L’articolo fa riferimento a varie fonti ed esperti inattendibili. Prima fra tutti è la World Council for Health (WCH), un’organizzazione pseudo-medica che diffonde disinformazione antivaccinale, affiliata alla Children’s Health Defense di Robert F. Kennedy Jr. e conosciuta per promuove trattamenti privi di validità scientifica e teorie complottistiche. Il sito stesso dell’articolo, Slay News è noto per pubblicare notizie sensazionalistiche e non verificate. Citate dal WCH and Slay sono anche alcune ricerche del Journal of American Physicians and Surgeons (JP&S), una rivista non riconosciuta nei database scientifici principali e nota per le numerose pubblicazioni screditate e teorie complottiste, come la negazione che l’HIV causi l’AIDS. Tra i vari esperti citati dall’articolo troviamo il Dr. Jack Kruse, presentato impropriamente come “neurochirurgo internazionalmente celebrato” in realtà esperto di longevità e dieta paleo. Sono poi menzionati Dr. Joseph Sansone, presentato come “rinomato esperto medico”, in realtà psicoterapeuta specializzato in ipnosi; e il Dr. Andrew Zywiec consulente del WCH la cui carriera medica è stata segnata da assenze ingiustificate, e comportamenti offensivi verso colleghi e pazienti. Infine, viene citata la Dott.ssa Marivic Villa, che dichiara di aver trattato centinaia di pazienti con COVID, e presunti “danni da vaccino”, ma gran parte dei suoi pazienti proviene da una comunità di anziani già affetti da altre complicazioni, rendendo le sue affermazioni poco significative come prova scientifica.

Verifica delle affermazioni legali e scientifiche

Il Sansone Act non è legge, ma si tratta solo di una proposta presentata all’assemblea legislativa del Minnesota ad aprile 2025 e non approvata. Ancora più grave è la definizione dei vaccini a mRNA come “armi biologiche”. Il funzionamento dei vaccini è ampiamente documentato dalla comunità scientifica. L’mRNA fornisce istruzioni temporanee alle cellule per produrre la proteina Spike del SARS-CoV-2, stimolando una risposta immunitaria protettiva; non contiene virus vivi, non altera il DNA umano e viene rapidamente degradato nell’organismo. Le valutazioni del United States Department of Health and Human Services hanno dimostrato che i vaccini a mRNA hanno salvato milioni di vite; secondo la Yale School of Public Health, questi hanno evitato 3,2 milioni di morti solo negli Stati Uniti.

Inoltre l’affermazione secondo cui l’HHS avrebbe “ammesso l’inefficacia” di tali vaccini è falsa: essa proviene da Robert F. Kennedy Jr., noto per le sue posizioni anti-vaccinali. Kennedy, infatti ha bloccato più di 500 milioni di dollari destinati a 22 progetti di ricerca su vaccini a mRNA, decisione definita dagli epidemiologi “miope e pericolosa” perché priva di basi scientifiche. Le sue numerose e infondate dichiarazioni sono state smentite da esperti come Bill Moss dell’International Vaccine Access Center. L’articolo di Slay News richiama poi a presunti articoli peer-reviewed che denuncerebbero una violazione della Convenzione sulle armi biologiche non ha fondamento, dato che la rivista citata Journal of American Physicians and Surgeons.

Confronto con dati reali e fonti ufficiali

Prestando ascolto alle principali agenzie sanitarie mondiali e ai numerosi studi scientifici pubblicati, si noterà una realtà ben diversa da quella riportata da Slay News e WCH. Infatti, secondo Food and Drug Administration (FDA), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), European Medicines Agency (EMA) e Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), i vaccini COVID-19 autorizzati sono sicuri ed efficaci nel prevenire malattie gravi, ospedalizzazioni e decessi. Non è mai stato disposto alcun richiamo globale, anche se alcuni lotti sono stati ritirati per difetti di produzione. In più, per quanto alcune rare complicanze come la miocardite, siano state documentate soprattutto nei giovani maschi, il rischio di svilupparla dopo un’infezione da COVID-19 è quasi dieci volte superiore a quello legato al vaccino: i benefici restano quindi nettamente prevalenti. Unica eccezione di rilievo è il Dipartimento della Salute della Florida, che ha veramente diffuso bollettini in contrasto con le agenzie federali, definendo la tecnologia mRNA come non sicura e sconsigliandone l’uso nei bambini sani, posizioni che non trovano riscontro nel consenso scientifico internazionale.

Conclusione

L’attenzione ricevuta dall’articolo di Slay News mostra come linguaggio sensazionalistico, fonti inattendibili e falsi esperti possano alimentare teorie del complotto e informazioni false. Quanto riportato va infatti contro ciò che la comunità scientifica internazionale considera sicuro ed efficace. I vaccini a mRNA hanno contribuito a salvare milioni di vite durante la pandemia e continuano a salvarne tutt’ora.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

